Başbakan Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Celal Bayar yönetimindeki Türk Mukavemet Teşkilatı’nın milli davaya yakınlığının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Üstel, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın KKTC’nin bugünlere gelmesinde önemli katkısı olduğuna vurgu yaparak, devletin var olmasında sarf edilen çabaların önemine dikkat çekti.

Üstel, yüzyıllar öncesinde başlayan mücadelelerinin, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük içinde KKTC’nin kurulmasıyla tamamlandığına vurgu yaparak, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ve bugün de birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve devletinin değerini iyi bilmesi yanında mücadelesini gelecek nesillere aktarmasının önemine de işaret eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformda, KKTC’ye verdiği desteğin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs’ta federasyon çerçevesinde bir çözümün artık söz konusu olmadığına da vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ile KKTC’yi daha güzel günlere taşıyacaklarını ve dünyayla kucaklaştıracaklarını vurguladı.

Üstel, “Bugün artık devletimizi dünyayla kucaklaştırma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yakın zamanda ilk kez Azerbaycan’da devlet protokolü ile karşılanmıştır. Bu gelişmeler, ilerlediğimiz yolda ne kadar doğru adımlar attığımızın göstergesidir. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde 2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Zorluklar Çalıştayı’na katılmak üzere, Saraybosna’ya da bir ziyaretimiz olmuştur. Ziyaretimizde geçmişte yaşanan katliamları ve zulümlerin izlerini yerinde görme fırsatımız oldu. Bir kez daha devletimizin ve anavatanımızın kıymetini anladık. Geçmişi bilmeyen gençlerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kıymetini bilmeyebilir. Bu yüzden gençlerimize sabırla tarihimizi aktarmalı ve öğretmeliyiz. Geçmişini ve tarihini bilmeyen bu devletin kıymetini bilemez” ifadelerini de kullandı.

Kabulde konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise, “Büyük bir gururla ve şerefle gerek anavatanımızın 100. yılını gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yılını kutladık. Bizler TMT Mücahitler Derneği olarak milli şuuru ayakta tutmak, yeni nesillere aktarmak, aramızdan ayrılan değerli üyelerimizi ve komutanlarımızı anmak ve hatırlatmak için dernek olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz” dedi.