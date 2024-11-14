Başbakan Üstel : Kıbrıs Türk halkı tabuları yıktı, ezberleri bozdu...

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının artık tabuları yıktığını, ezberleri bozduğunu KKTC'nin diğer tüm devletler gibi uluslararası camiada hak ettiği yeri alması ve dünya ile kucaklaşması için başlattığı yürüyüşüne devam ettiğini vurguladı.

Başbakan Üstel 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak halkın bayramını kutladı.

Üstel mesajında Kıbrıs Türk Halkının verdiği varoluş mücadelesinin tezahürü, egemenliği, özürlüğü ve varlığının simgesi Cumhuriyetin 41 yaşında olduğunu kaydetti.

Halkın içindeki özgürlük meşalesini yakarak, milli mücadeleyi başlatan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Atatürk'ün "Cumhuriyet fazilettir" diyerek, en yüksek erdem olarak işaret ettiği Cumhuriyetle halkı buluşturan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle ve şükranla anan Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreçte, canlarını ortaya koyarak, bizi kurtuluşa ulaştıran, kendi bayrağımız altında, güven içinde, özgür biçimde, başı dik ve onurlu şekilde yaşamamızı sağlayan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Sevgili kardeşlerim;

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gasp edildiği, tüm haklarımızın ortadan kaldırıldığı 1963 yılından bugüne, Kıbrıs Türklerine yaşam hakkı tanımayan, varoluş mücadelesi vermiş halkımızın kendi kendini yönetme iradesini yok sayanların uyguladığı tüm ambargolara rağmen, kurmuş olduğumuz devletimiz ve cumhuriyetimiz Anavatan Türkiye'nin de vermiş olduğu büyük destekle, her gün daha da gelişiyor, güçleniyor ve kökleniyor.

Halkımızın 50 yılı aşkın süredir ortaya koyduğu samimi çözüm iradesine olumlu yanıt vermeyen, adanın gerçeklerini yok sayan, 50 yıl önceki parametrelerle bugünün sorununa sözde çözüm arayanlar, hala maksimalist taleplerini masada tutmaya ve bizi de o masalara esir etme gayretlerine devam etmektedirler.

Kıbrıslı Türklerle adanın ortak zenginliklerini paylaşmaya hazır olmayan, siyasi eşitliğimizi asla kabul etmeyen Rum Yönetimi tüm çözüm arayışlarını yıllarca sabote eden, adil, kalıcı ve sürdürülebilir tüm çözüm girişimlerinin sonuçsuz kalmasına sebep olan tutumundan vazgeçmiş değildir.

Kıbrıs Türk Halkı, bu anlayışın ve destekçilerinin yüzünden yıllarca ucu açık şekilde sürdürülen federal temeldeki müzakerelerle adeta masaya hapsedilmişti.

Ancak, Kıbrıs Türk tarafı, 2020 yılından bugüne Türkiye ile ortak geliştirdiği iki devletli çözüm vizyonunu ortaya koyarak ezberleri bozmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yayınladığı ortak bir deklarasyonla, iki devletli çözüm vizyonumuza tam destek vermiştir ve vermektedir.

İki devletli çözüm vizyonumuzun dünyaya duyurulmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda yaptığı son üç konuşmada tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yapmıştır.

Yine bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmuştur. Türk Dünyası ile yıllardır kurulamayan siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.”

Kıbrıs Türk Halkının artık ezberleri bozduğunu ifade eden Üstel, “Kıbrıs Türk halkı tabuları yıkmıştır. Kıbrıs Türk Halkı, diğer tüm devletler gibi uluslararası camiada hak ettiği yeri almak ve dünya ile kucaklaşmak için başlattığı yürüyüşüne devam etmektedir” dedi.

Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile kucaklaşma yolculuğu devam ederken diğer yandan ülkenin alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, ekonomik ve yapısal sorunların çözülmesi için de bir seferberlik başlatıldığını kaydetti.

“Yıllardır, gerçekleştirilemeyen reformlar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yıllardır yarım kalan büyük ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim ve tarım projeleri tek tek tamamlanıyor” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Tüm bunlar Anavatan Türkiye'nin büyük desteği ve hükümetimizin doğru, kararlı ve cesur adımları sayesinde gerçekleşmektedir. Halkımızın var olan tüm sorunlarını biliyoruz. Halkımızın alım gücünü yukarılara çıkarmak, refah seviyesini artırmak için de canla başla çalışıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim için başarısızlık diye bir seçenek yok. Mutlaka başaracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını ve projelerini gerçekleştirerek, devletimizi ve halkımızı hak ettiği en yüksek yaşam seviyelerine en kısa sürede çıkaracağız. Bu vesileyle bir kez daha, Cumhuriyetimizin 41. yılında halkımızın bu büyük bayramını kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkının bir devleti var. Kıbrıs Türk Halkının bir Cumhuriyeti var. İyi ki var. Yaşasın Cumhuriyet.”