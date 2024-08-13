Başbakan Üstel: Kurultay süreci hiçbir kamusal hizmeti aksatmıyor

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP kurultay sürecinin demokratik bir şekilde ilerlediğini belirtti. Üstel, genel başkan adaylarının performanslarını sergileyerek üyelerle temas ettiğini ve parti örgütlerinin kongrelerini hızlı ve demokratik bir şekilde tamamladığını vurguladı. Bu hafta gerçekleştirilecek ilçe kongreleriyle birlikte önemli bir aşamanın geride kalacağını ve büyük kurultaya bir adım daha yaklaşılacağını ifade etti.

Üstel, bu süreçte kamusal hizmetlerin aksamamasına büyük özen gösterdiğini ve bu hizmetlerin devamlılığı için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belirtti. Kamusal hizmetlerin esas olarak alt ve üst düzey bürokratlar tarafından yerine getirildiğine dikkat çeken Üstel, kurultay sürecinin hiçbir şekilde kamusal hizmetleri aksatmadığını ifade etti.

Üstel, kamusal hizmetlerde yaşanan aksaklıkların uzun yıllara dayanan yetersizliklerden kaynaklandığını belirterek, bu eksiklikleri başlattıkları ve kararlılıkla sürdürdükleri reformlarla gidermeye çalıştıklarını söyledi. Kurultay sonrasında reform sürecini hızlandırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Üstel, bu süreçte kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ünal Üstel, açıklamasını "Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur" diyerek tamamladı.