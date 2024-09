Başbakan Üstel, Mehmetçik’te Geniş Katılımlı Toplantıda Konuştu

Başbakan Ünal Üstel, Mehmetçik'te düzenlenen geniş katılımlı toplantıda partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP Genel Başbakanı Başbakan Ünal Üstel, kurultaya sayılı günler kala, ülkenin doğusundan batısına her adımda partililerin her geçen artan desteğiyle ilerlemenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Başta parti tabanının, üyelerin olmak üzere halkın büyük çoğunluğunun, kararlılıkla attıkları adımları iyi takip ettiğini ve takdir ettiğini beliren Üstel, “Samimi çabamız, gayretimiz, daha müreffeh bir gelecek yaratmak içindir. Biz bu güzelim memleket için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, canla başka çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hükümetin uyum içinde çalıştığını, uyumu istikrarla sürekli kılmanın, ülke geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirten Üstel, “ İstikrar vurgumuzun parti tabanımızda büyük karşılık bulduğunu her adımda, her ziyarette, her etkinlikte görüyoruz. Bu da bizi geleceği planlamada, daha güçlü kılıyor, daha çok motive ediyor” diye konuştu.

"Tek önceliğimiz halkımızdır, devletimiz KKTC'dir" diyen Üstel, "UBP varsa KKTC vardır ve var olmayada devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cennet Karpaz’ın konuk sever insanına hak ettiği hizmeti götürmek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Üstel, Pamuklu’ya Yeni Sağlık Merkezi’ni 2025 Yılı içinde kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

06/09/2024 10:37