Başbakan Üstel: Oktay salı günü geliyor, protokol imzalanacak

Başbakan Ünal Üstel, gazeteciler ile bir araya geldi. Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salı günü adaya geleceğini ve bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

İşte Başbakan Üstel’in açıklamalarından satır başları:

5 kişiye kadar olan işletmelere, yaş sınırı koyarak katkı vermiştik. Artık yaş sınırı olmaksızın, tek çalışan olsa dahi, sosyal sigorta ihtiyat sandığının yüzde 50’sini devlet ödeyecek.

Kamuda çalışan ve 2010 sonrası işe girenlere yönelik vergi dilimlerini düzenleyerek, bu kesimdeki arkadaşlarımıza fazladan hayat pahalılığı ödemesi yaptık. Bu alandaki anomali de düzeltildi.

Tarım sektörü ile ilgili ekonomik darboğazdan geçerken, ekim zamanında gübre desteği verdik. 150 TL. Tarım sektörüne uygulanan 10 kuruşluk enerji desteğini 70 kuruşa çıkardık.

Geçmişte çoklu tarife uygulandı. Bu ülkede Kıb-Tek 20 bin sayaca erişemiyor. Bu nedenle yeni bir “çoklu tarife” çalışması yaptık. İnsanımızın kendi isteği ile çoklu tarifeye geçebileceğini bildiriyorum.

Kısa sürede bu alandaki kafa karışıklıklarını düzelteceğiz.

Turizm ve sanayicimizi desteklemek için çalışma başlattık.

KTTO ve Sanayi Odası, 25 MGW büyüklüğünde güneş santrali kurtulacak. Bu santral şebekeye bağlanacak.

Yer çalışması tamamlandı. Bu sektörün enerji giderini bu yolla aşağıya çekeceğiz. Santral tamamen bu iki sivil toplum kuruluşumuzun mali desteği ile yapılacak.

Birçok konuda af gündeme gelecek. Muhaceret affı, öğrenci affı getirilecek. Devlete ve vakıflara ait taşınmazlarda sözleşmeler TL olarak yapılacak. Vergi affı düzenlemesi de geliyor

Müteahhitler Birliği, dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle ihalelere katılımın zor olduğunu anlatıyor.

Yeni bir düzenleme yaptık. Artık ihalelerimiz dövizdeki dalgalanma nedeniyle oluşan artışı müteahhide yansıtacağız. Bu nedenle ihaleler artık hızla çalışmaya başladı

Teknecik Elektrik Santrali'ne filtre takılması için Türkiye Cumhuriyeti ile protokol imzalanıyor. Türkiye KKTC'ye filtre hibe edecek. Filtre takılınca yüzde bir değil yüzde 3.5 kükürt oranlı yakıt alınacak. Yüzde 3.5 daha ucuz olduğu için elektrik fiyatlarında da ucuzlama olacak Filtrenin 6 ay içinde takılması hedefleniyor, 2023 yılında takılacak.

Teknecik Elektrik Santrali'nin tamiratlarını bugüne kadar İtalyan Wartsila şirketi yapıyordu ve çok maliyetli oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu tamiratlar Türkiye'den gelen teknik ekipler tarafından yapılacak ve tamirat maliyetleri ciddi oranda aşağıya çekilecek.

Yeni cezaevine mahkumlarımızı taşıdık. Geniş bir alanda, mahkumların rehabilitesine uygun bir cezaevi tamamlandı. Oraya düşen insanlarımızın ıslahına yönelik adımları daha rahat atacağız. Eski cezaevini de düzenleyeceğiz. Kaçak göçmenler için orada çağdaş bir yaşam alanı yaratacağız.

Türkiye ile imzalanan ek protokol ile tarihi eser bakım ve onarım için 28 milyon TL, eğitimde 3 milyon 800 bin TL ayrıldı, okulların alt yapısı tamamlanacak. Güvenlik alanında harcanmak üzere 15 milyon TL ayrıldı. Hava alanında yeni önlemler gerekecek. Bu alana harcanacak. Sağlık alanında harcanmak üzere 50 milyon TL katkı yapıldı. Özellikle kanser hastalarının ilaçlarına yönelik önemli bir kaynak elde etmiş olduk. Elektrik Kurumu’ndaki borç ödenmesi için 900 milyon TL kaynak yaratıldı. Toplamda 1 milyar 97 milyon TL bir kaynak yaratıldı. Bunun için ek bir protokol imzalanacak ve KKTC bütçesine katkı olarak aktarılacak

Başbakan Ünal Üstel, yarım kalan projelere odaklandığını, bakanları da bu yönde motive ettiğini belirterek, “Güzelyurt- Lefke yolunu tamamladık. Şimdi Girne- Karşıyaka yolunu tamamlamak için kolları sıvadık” dedi. 2023 bütçesine Girne- Çatalköy yolu için ödenek ayrıldığını belirten Üstel, kısa sürede bu çalışmayı da tamamlayacaklarını ifade etti. Acil Durum Hastanesi’ni artık BNDH’ndeki yoğunluğu gidermek için düzenlediklerini söyleyen Üstel, bir çok tedavi ve ameliyatın artık burada yapılabileceğini vurguladı. Yarım kalan Kırsal kesim arsası alt yapılarına yöneldiklerini belirten Üstel, 2023 yılında gençlerin kendi bölgelerinde yerleşimini sağlayacaklarını vurguladı.

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03/11/2022 11:52