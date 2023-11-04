Başbakan Üstel, Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekti

Başbakan Ünal Üstel, her yıl düzenlenen "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada, organ bağışının hayati öneme sahip bir insani konu olduğunu vurguladı. Üstel, sadece bir siyasetçi veya Başbakan olmanın ötesinde, evladı için hassasiyet yaşamış bir baba olarak, bağışlanacak her organın bir canın hayata tutunması anlamına geldiğini belirtti. Toplumun tüm kesimlerinin bu önemi benimsemesi gerektiğini ifade eden Üstel, hayat kurtarmak ve farklı umutlara kucak açmak için organ bağışının teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, herkesin bir gün organ bağışına muhtaç olabileceği gerçeğini hatırlatarak, organ bağışı konusundaki farkındalığın artmasını diledi.

Başbakan Üstel'in çağrısıyla, organ bağışının toplumsal bilincin bir parçası haline getirilmesi ve organ bekleyenlerin umutlarına ışık olunması hedefleniyor.