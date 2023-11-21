Başbakan Üstel, Özker Özgür’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk siyasi yaşamının önemli isimlerinden merhum Özker Özgür’ün ölümünün 18. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında “Ülke siyasetinde önemli bir yere sahip, mütevazi kişiliği, dürüstlüğü ve insancıl özellikleri ile halkın sevgisine mazhar olmuş, eski başbakan yardımcılarımızdan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanlarından Özker Özgür'ü, ölümünün 18. yıl dönümünde rahmet, saygıyla ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verdi.