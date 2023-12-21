Başbakan Üstel: “RTÜK VE YYK’nın ortak çalışmalarına gereken desteği vereceğiz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) ortak çalışmalarına gereken desteği vereceklerini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti. Heyete, YYK Başkanı Feyzi Hansel ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan da hazır bulundu.

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, RTÜK heyetini ülkede görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, RTÜK ile Yayın Yüksek Kurulu’nun ortaklaşa yapacağı çalışmaların sonucunda Yayın Yüksek Kurulu’nun daha fazla gelişeceğine dair inancının tam olduğunu belirtti.

“İnanıyorum ki, Yayın Yüksek Kurulu’muzun, RTÜK ile yapacağı ortak çalışmalar sonucunda hem ülkemizin tanınması açısından hem de yayıncılığın disiplin altına alınabilmesi adına önemli gelişmeler yaşanacaktır” diyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya ile kucaklaşması adına yürütülen faaliyetlerde, RTÜK ile Yayın Yüksek Kurulu’nun yapacağı iş birliği de oldukça önemlidir. Hükümet olarak yapılacak her çalışmaya gereken desteği vereceğiz.”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise konuşmasında, “RTÜK heyeti olarak her yeni seçimin ardından tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer idarecilerimiz gibi bizler de göreve geldiğimizde ilk yurt dışı seyahatimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yayın Yüksek Kurulu ve üyeleri ile birlikte ilk günden itibaren uyum içerisinde iş birliklerinin devam ettiğini ifade eden Şahin, “Hem uluslararası mecralarda hem de Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan uluslararası tüm toplantılarda beraberiz. Bunun dışında da var olan ortak çalışmalarımızda mevcut birlikteliğimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.