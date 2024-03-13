Başbakan Üstel: Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, “14 Mart Tıp Bayramı” nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel “14 Mart Tıp Bayramı” mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük özveri ve fedakarlıkla görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanları, insan yaşamı için hayati bir görevi yerine getirmektedir.

Hükümet olarak bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu güne sağlık hizmetlerinin geliştirilip iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerinin günün koşullarına uyarlanması için ülkenin olanakları çerçevesinde yatırım ve atılımlarımızı sürdürüyoruz.

Sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması yanında etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi tesis edilmesi, sağlık çalışanlarımızın daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi, halkımızın hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesi ve daha çağdaş bir sağlık sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

Gerekli teknik ekipman ve donanımın eksikliklerinin giderilmesi, sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması, personel eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra, yapısal anlamda yapılacak iyileştirmelerle de Devlet Hastanelerimizi her tür doğal afete hazır hale getirme çalışmalarımızı da başlattık ve sürdürüyoruz.

Tek gaileleri, insana hizmet olan, mesleklerini büyük bir aşkla icra eden, savaşta, salgınlarda, doğal afetlerde ve her tür zorlukta halkımızın yanında olan hekimlerimizin bayramını kutluyor, şahsım ve halkım adına göstermiş oldukları tüm fedakarlıklardan dolayı kendilerine en içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.”