Başbakan Üstel: Sanat ve bilim toplulukları ileriye taşır

Başbakan Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü onuruna Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının imzasını taşıyan “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” ile Kazakistan Cumhuriyeti sanatçısı Mariia Raskin’nin “Kıbrıs’ın İlham Kaynağı” adlı kişisel resim sergisi açılış törenine katıldı.

Konuşmasına, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını, Cumhuriyete yakışır bir şekilde sanatla karşılıyoruz” sözleri ile başlayan Başbakan Ünal Üstel, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluklarla gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti artık 100 yaşında. Ne mutlu bize ki, Cumhuriyetin 100’üncü yaşında yine aynı coşkuyla beraberiz” dedi. KKTC’nin de aynı özgürlük mücadelelerini verdiğini hatırlatan Başbakan Ünal Üstel, “Bizler de ana vatanımız sayesinde 20 Temmuz Barış Harekatı ile özgürlüğümüze kavuştuk ve 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduk” dedi. 15 Kasım’da KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Başbakan Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e “KKTC’nin gelişimi ve bütün dünyada tanıtılması için verdiği emekler için teşekkür ediyorum” dedi. Sanatın ve bilimin toplumları daha ileriye taşıdığını söyleyen Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği öneme de vurgu yaparak, “Yakın Doğu Üniversitesi, sanat ve bilim alanlarında imza attığı çalışmalarla ülkemizin adını bütün dünyaya duyuruyor. Bizler de devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyayla kucaklaşmaya hazırlıyoruz. Artık Türk Devletleri arasında KKTC'nin adını bilmeyen kalmayacaktır. Ülkemizin yarınları daha da parlak olacaktır” ifadelerini kullandı.