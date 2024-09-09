Başbakan Üstel, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Üstel, ziyarette dernek üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Dernek başkanı Gürsel Benan, Başbakan Üstel’e ziyareti ve derneğe destekleri nedeniyle teşekkür ederken, “Şehitlerimizin canları, malul gazilerimizin de kanları yoğurularak bu topraklar vatan yapılmıştır. Vatanımıza bizlerin sahip çıktığı gibi bizden sonraki gençlerin de sahip çıkarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü altında KKTC’nin ilelebet sonsuza dek yaşatılmasıdır. Bu bizim bekamızdır, vazgeçilmezimizdir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel de, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ne sıcak karşılama ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Üstel, “Bugünlere gelmek kolay olmadı. Bugünlere gelene kadar en çok acıları yaşayan Şehit ailelerimizdir. Varoluş mücadelemizde yüzlerce insanımızı kaybettik. Ama hiçbir zaman yok olmamak için mücadelemizi kaybetmedik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz varoluş mücadelemizde bu toprakları kanıyla da olsa canıyla da olsa korumuştur. Şehitlerimiz canlarını feda ederek, bizleri bugünlere getirmiştir” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bir bütün olarak varoluş mücadelesi verildiğine dikkat çeken Üstel, “1960’dan sonra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de eli üolmasıyla ve birlikte verdiğimiz mücadelenin daha büyük anlam kazanmasıyla varoluş mücadelemize devam ettik. Yapılan bütün baskılara ve soykırımlara rağmen hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik. Ve bu mücadelemizin sonunda Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’yla özgürlüğümüze kavuştuk” şeklinde konuştu.

Şehitleri saygı ve minnetle anan Üstel, “Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Deneğine geldiğimiz zaman çocuklarımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin ne mücadeleler verdiklerini tekrardan daha etkili bir şekilde anlamaktayız. Şehit Ailelerinin yaşadıkları acıları o zor günleri son raddesine kadar yaşayan insanlardan biri olarak bende çok iyi anlamaktayım” dedi.

“Netflix’te Rum propagandası yapmak isteyenlere gelip Şehit Aileleri Müzesini ziyaret etmelerini” tavsiye eden Üstel, gerçeklerin müzede asılan fotoğraflarda bulunduğunu sözlerine ekledi.