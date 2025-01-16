Başbakan Üstel: "Sevgi Evleri, Çocuklarımız İçin Sıcak Bir Yuva Olacak"

Başbakan Ünal Üstel, devlet koruması altındaki çocukların aile ortamında yaşamasını amaçlayan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri projesinin ülkemiz adına büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Proje kapsamında, Sevgi Evleri ana binasında 25, bungalovlarda ise 36 çocuğa bakım ve koruma hizmeti sunulacak. Toplamda 61 çocuğa sıcak bir yuva olacak merkez, çocukların aile sıcaklığını hissedebileceği bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Başbakan Üstel, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Tangül Ünal Çağıner Vakfı yetkililerine, projeye katkı koyan Vakıflar İdaresine ve merkezin kurulduğu araziyi bağışlayan Hamitköylü Ali Hüseyin Alibaba ve ailesine teşekkür etti.

Ayrıca, merhum Ünal Çağıner ve Tangül Çağıner’in isimlerinin, ülkemiz için yaptıkları değerli hizmetlerin yanı sıra Sevgi Evleri ile bir kez daha ölümsüzleştiğini belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı seviyor, onlara sahip çıkıyor ve geleceğe daha iyi şartlarda adım atmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Hükümet olarak, kamu yararı yüksek bu tür projelerin hayata geçirilmesine tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz."