Başbakan Üstel: Şimdi dünya ile kucaklaşma zamanıdır

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, yapılan güçlü ekiple gerçekleştirilen ziyaretin, büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başbakan Üstel, bu ilginin, devletin geleceği ve uluslararası alandaki etkileşimin artması adına umut verici olduğunu vurguladı.

Üstel, ziyaretin başlatacağı yeni sürecin, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkileri tarihin en üst seviyesine çıkaracağına olan inancını dile getirdi. Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de aynı duyguları paylaştığını belirtti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Azerbaycan'da gururla dalgalanmasının altını çizdi.

Başbakan Üstel, "Üç devlet tek millet" şiarıyla yola çıktıklarını ifade ederek, şimdi dünya ile daha yakın bir kucaklaşma zamanının geldiğini söyledi.