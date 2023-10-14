Başbakan Üstel: Şimdi dünya ile kucaklaşma zamanıdır

ads ads ads ads
14/10/2023

ads
Başbakan Üstel: Şimdi dünya ile kucaklaşma zamanıdır

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, yapılan güçlü ekiple gerçekleştirilen ziyaretin, büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başbakan Üstel, bu ilginin, devletin geleceği ve uluslararası alandaki etkileşimin artması adına umut verici olduğunu vurguladı.

Üstel, ziyaretin başlatacağı yeni sürecin, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkileri tarihin en üst seviyesine çıkaracağına olan inancını dile getirdi. Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de aynı duyguları paylaştığını belirtti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının Azerbaycan'da gururla dalgalanmasının altını çizdi.

Başbakan Üstel, "Üç devlet tek millet" şiarıyla yola çıktıklarını ifade ederek, şimdi dünya ile daha yakın bir kucaklaşma zamanının geldiğini söyledi.

14/10/2023 10:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ünal üstel
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.