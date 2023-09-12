Başbakan Üstel: Sosyal konut projeleri 2024'te başlayacak
12/09/2023
Hükümet gençler için birçok bölgede yüzlerce yeni sosyal konut projesi hazırladı. Başbakan Ünal Üstel özellikle gençlerin ev sahibi olabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
Başbakan Ünal Üstel sosyal konut projelerinin 2024’te başlaycağını bu konuda yasa çalışmalarının hazırlandığını kaydetti.
Bölgelere yapılacak konut sayısı şöyle:
Alayköy: 1500
Hamitköy: 1000
Büyükkonuk: 80
İskele: 900
Güzelyurt: 1200
Aydınköy- Zümrütköy: 50’şer
Vadili: 350
Balıkesir: 120
Derince: 100
Çayönü: 30