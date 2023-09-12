Başbakan Üstel: Sosyal konut projeleri 2024'te başlayacak

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12/09/2023

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Başbakan Üstel: Sosyal konut projeleri 2024'te başlayacak

Hükümet gençler için birçok bölgede yüzlerce yeni sosyal konut projesi hazırladı. Başbakan Ünal Üstel özellikle gençlerin ev sahibi olabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel sosyal konut projelerinin 2024’te başlaycağını bu konuda yasa çalışmalarının hazırlandığını kaydetti.

Bölgelere yapılacak konut sayısı şöyle:

Alayköy: 1500

Hamitköy: 1000 

Büyükkonuk: 80

İskele: 900

Güzelyurt: 1200

Aydınköy- Zümrütköy: 50’şer

Vadili: 350

Balıkesir: 120

Derince: 100

Çayönü: 30

12/09/2023 09:01
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TAGS: ünal üstel
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