Başbakan Üstel, Taşpınar şehitlerini andı

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, yayımladığı mesajda, Taşpınar şehitlerinin tarihe mal olmuş şanlı direnişle, Kıbrıs Türk halkının mücadele destanının unutulmazları arasında yerini aldığını kaydetti.

“Bizler bugün topraklarımızda özgür ve bağımsız şekilde yaşıyorsak, bunun, hayatlarını kaybeden şehitlerimiz sayesinde olduğunu biz kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.” ifadelerine yer veren Üstel, şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini dile getirdi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve kendi vatanında özgürce yaşama mücadelesinden hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini vurgulayarak, Taşpınar şehitlerini rahmetle andı, gazilere minnet duygularını paylaştı.