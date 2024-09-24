Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı selamladı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın" çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Üstel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda bir kez daha yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın' çağrısını selamlıyorum.

Kıbrıs Türk halkının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda güçlü sesi olan, halkımızın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çağrısından dolayı şahsım ve halkımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında da belirttiği gibi “Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır.