Başbakan Üstel, TC Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde ilk olarak Başbakan Üstel ve Dışişleri Bakanı Fidan baş başa görüştü.

Ardından Şeref Salonu’nda heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmede hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ilgili bakanlıkların müsteşarları ile Hakan Fidan'ın heyeti hazır bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Yasin Serim ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu yer aldı.

TC Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarınki temaslarının ardından ülkeden ayrılması bekleniyor.