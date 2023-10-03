Başbakan Üstel, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG İskenderun gemilerini ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, Millî Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin açık deniz eğitimleri kapsamında Gazimağusa Limanı’na demirleyen TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ile TCG İskenderun gemilerini ziyaret etti.

Başbakan Ünal Üstel, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Gemisi’ne gelişinde, gemi komutanı Deniz Albay Alper Çekiç tarafından törenle karşılandı.

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser, Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemisinde yaptığı açıklamada, açık deniz eğitimleri kapsamında Gazimağusa’da liman ziyareti yapmakta olduklarını belirterek, KKTC’de bulunmaktan mutluluk ve onur duyduklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel de “KKTC’yi ziyaret etmekle ve özellikle Gazimağusa Limanı’na demirlemekle bizleri mutlu ettiniz” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Üstel, vatandaşların da bu gemileri ziyaret ederek, öğrencilerle buluşmasının ayrı bir güzellik olduğunu ifade etti.

Deniz Kuvvetleri’ne her zaman güven duyduklarını vurgulayan Başbakan Üstel, eğitim gören öğrencilere başarı diledi.

KKTC’nin bir ada ülkesi olduğunu söyleyen Üstel, küçük bir ülke olduğu için Türkiye’den ihtişamlı gemilerin ülkeye gelmesinin halk nezdinde cazibe merkezi oluşturduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, ileriki günlerde Deniz Kuvvetleri’yle yapacakları bir protokolle gemilerin daha sık gelmelerini sağlayacaklarını, gelen gemilere bakım yeri yapmak için de çaba sarf edeceklerini belirtti.

Üstel, Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı’nı başka ülkelerden aldığı gemilerle yaptığını hatırlatarak, bugün gelinen noktada gemi ihraç eden konuma gelmesinin büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı.