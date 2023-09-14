Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurıyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu’nu kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Kolordu Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç da hazır bulundu. Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde karşılıklı mesaj teatisinde bulunuldu.

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihten gelen güçlü bağlarıyla, birbirinden ayrılmaz et ve tırnak gibidir. Biz iki devlet ve bir milletin çocuklarıyız. Bugün bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, Mehmetçiğimizin sayesindedir.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974’te 'Garanti ve İttifak Anlaşmalarından' doğan hukuki hakkını kullanarak gerçekleştirdiği harekat sayesinde bugün halkımız, kendi egemen devlet çatısı altında ve kendi kimliği ile güven içinde hak ettiği şekilde yaşamaktadır.

Pile-Yiğitler yolu projesinde, BM’nin ortaya koyduğu yanlı tavır karşısında da avanatanımız ve mehmetçiğimiz yine bizim yanımızda olmuştur. Bu sayede Pile’de yaşayan halkımız refah içinde hayatını sürdürmektedir.”

Orgeneral Selçuk Bayrakraktaroğlu da, KKTC’nin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasının zamanı geldiğine vurgu yaptı. , Bayrakraktaroğlu “Her zaman biriz ve beraberiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin güvenli bir şekilde yaşamaları ve hak ve menfaatlerini korumak için her zaman yanınızdadır” dedi.