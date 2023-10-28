Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Başbakan Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel mesajında, tarihte görülmemiş bir azmin, mücadelenin ve cesaretin sonucunda kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın bir tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yaşını şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten kutladığını belirtti.

Üstel, her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen başlatılan ve kazanılan istiklâl mücadelesinin ardından, Atatürk'ün “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” sözüne uygun olarak yaratılan muazzam eserin millete bırakılmış en büyük miras olduğunu kaydetti.

Üstel mesajında şunlara yer verdi:

“Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de cumhuriyetin temel niteliklerine kararlılıkla sahip çıkarak, onu demokratik ve laik yapısı ile geleceğe taşıyacaklarına duyduğum inanç tamdır.

Güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluşunun 100. yılında her alanda gösterdiği başarı ve ilerleme Kıbrıs Türk Halkı adına da sevinç ve gurur kaynağıdır.

Bir asır önce ortaya konan istiklâl mücadelesi ile mazlum tüm halklara örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesine de ilham kaynağı olmuş, halkımız bu şuurla başlatılan varoluş mücadelesinin sonunda, kendi cumhuriyetine kavuşmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen gün yükselen ve parlayan yıldızı, KKTC’nin dünya ile kucaklaşma ve gelecek yolculuğunu da aydınlatan bir ışık olmaya devam etmektedir.

Bugün, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, esarete boyun eğmeyen, özgür ve onurlu duruşu ile çalışan, üreten, gelişen, güçlenen ve küresel bir güce dönüşen Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerde ve her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durması, Kıbrıs Türk Halkı'na da güvenle geleceğe yürüme cesareti vermektedir.

‘İki devlet tek millet’ şiarına uygun olarak verilen bu samimi destek, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz birlikteliğimizi daha da pekiştirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı arasında her gün daha da gelişen ve güçlenen gönül köprüleri sayesinde inanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye Yüzyılının ortak bir paydaşı olacak ve en kısa sürede dünya ile kucaklaşarak, dünya devletleri arasındaki hak ettiği yeri alacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılını ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyor, bu vesileyle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte İstiklâl Harbi’ni zaferle taçlandıran kahramanlarımızı yâd ediyor, bağımsızlığımız uğrunda toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."