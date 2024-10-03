Başbakan Üstel: Türkiye ile enerji anlaşmamızı Kasım’da duyuracağız

Ankara’da resmi temaslar gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü.

Başbakan Üstel, Ercan Havalimanı’nda Ankara temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, yeni yasama yılı öncesinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni koalisyon ortakları ve bazı bakanlarla ziyaret ederek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin etrafında yaşanan ateş çemberine rağmen gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın kendilerine 6 saat ayırmalarının Kıbrıs Türklerine ne kadar değer verdiklerini gösterdiğini ifade etti.

Ankara ziyaretinde farklı bakanlarla bir araya gelerek bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritalarını ortaya çıkarmak için bazı çalışmalar yaptıklarını belirten Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Göç İdaresi yetkilileri ile birlikte yaşanan sıkıntıların aşılması için yapılabilecekleri ele aldıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önümüzdeki günlerde KKTC’yi ziyaret edeceğini ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyeceğini kaydetti.

Polis Teşkilatı’nın gerek araç gerekse teknik teçhizat açıdan güçlendirilmesi için de çalışma yaptıklarını söyleyen Üstel, Yerlikaya’nın KKTC ziyaretinde polis teşkilatına yapılacak hibeleri paylaşacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın da katılımıyla ulaştırmada yaşanan sıkıntıları Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptıkları görüşmede ele aldıklarını belirten Üstel, hangi yollara öncelik verilmesi konusunda çalıştıklarını aynı zamanda yolların güneş enerjisi ile ışıklandırılması için çalışma yapıldığını kaydetti.

Başbakan Üstel, Girne – Çatalköy yolunun bir an önce bitirilmesi için çalışmaların tamamlandığını, ayrıca Çatalköy – Değirmenlik yolunun da süratli bir şekilde öncelik verilerek yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Üstel, Dipkarpaz Manastır yolu ile Kayalar ve Sadrazamköy’e giden yolun da acilen yapılması için çalışmalar yapıldığını ve önümüzdeki günlerde startının verileceği bilgisini paylaştı.

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunların da ele alındığını belirten Başbakan Ünal Üstel, bu dönemde yeni mahsulün eskiden olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne ihraç edileceğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Rum tarafının KKTC turizmine yönelik yaptığı girişimlerin de Ankara’da ele alındığını söyledi.

Daha önce İngiltere ve Almanya’da Ada Kıbrıs tanıtımları yapıldığını anımsatan Üstel, şimdi de anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde Ada KKTC’nin tanıtımlarının yapılması için Turizm Bakanları arasında yeni bir protokol imzalandığını açıkladı.

Başbakan Üstel, Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi konusunda da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Üstel “Yaklaşık bir seneyi aşkın bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile kablo ile elektrik konusunda fizibilite raporu çıkarılması için protokol yaptık. Bu süre doldu. Kablo ile gelecek enerjinin KKTC’ye nasıl geleceği konusunda fizibilite çalışmaları tamamlandı, planlama süreci yaşanıyor. 15 Kasım’da Cevdet Yılmaz KKTC’ye gelecek ve kablo ile enerjinin nasıl geleceğini birlikte halka paylaşacağız” dedi.

Enerji konusunda ülkede bazı sorunlar yaşandığına işaret eden Üstel, enerjide arz güvenliğini sağlamak için bir takım yatırımlar yaptıklarını şimdi ise kablo ile elektrik gelene kadar yapılması gerekenlerin çalışmalarının yapıldığını vurguladı.

Ortadoğu’da yaşananlar nedeniyle Güney Kıbrıs’ın bir üs olarak görev yapmaya başlaması konusunda da Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını da söyleyen Başbakan Üstel, bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bazı önlemler alınmasına karar verdiklerini söyledi.

Üstel “Türkiye’nin bu kadar sıkışık olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ofisinde bize altı saat ayırması, Kıbrıs Türküne, hükümetimize, bakan arkadaşlarımıza nasıl değer verildiğini, bize göstermiştir. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem sayın Yılmaz’a teşekkürlerimi sunarım’ dedi.