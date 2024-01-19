Başbakan Üstel, Türkiye Ticaret Bakanı Bolat’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Anavatan ile imzalanan İktisadi Mali İşbirliği protokolleriyle her geçen gün ekonomiyi, sanayiyi, turizm ve altyapıları daha ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı kabul etti.

Kabulde konuşma yapan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf Zanaatkâr Kefalet Kooperatifler Birliği ile konuştuklarını ve KKTC’li esnafa 2024 yılı için toplam 150 milyon TL’lik bir finansman paketinin onaylandığını vurguladı.

Bolat, yarından itibaren paketten yararlanılabileceğini belirtti.

Esnaf başına 650 bin TL’ye kadar yararlanılabileceğini dile getiren Bolat, paketin geri ödemesinin beş yıllık olduğunu söyledi ve taksitlerin de altışar ay vadeli 10 taksitte ödeneceğini kaydetti.

Finansman maliyetinin piyasa şartlarına göre oldukça düşük olduğunu kaydeden Bolat, yüzde 25’i geçmeyecek bir finansman maliyetiyle esnafların işlerini geliştirebileceğini ve sıkıntıları olması halinde de giderebileceklerini belirtti.

-“150 kişilik heyetle geldik”

Bolat, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya, hem resmi heyet mensuplarının hem de Türkiye’nin bütün önemli iş dünyası kuruluşlarının başkan ve üyelerinden oluşan 150 kişilik bir heyetle ticaret çıkarması yaptıklarını kaydetti.

Bakan yardımcısı ve tüm genel müdürlerle, KKTC yetkilileriyle görüşmeler yapmak ve anlaşmalar imzalamak üzere adaya geldiklerini dile getiren Bolat, sadece resmi değil iş dünyası temsilcilerini de getirdiklerini, KKTC iş insanları arasında ticaret ve yatırım görüşmeleri fırsatlarının oluşması için bu ziyareti planladıklarını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcoğlu ile Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın kendilerini Ankara’da ziyaret ettiklerini ve devam eden işler olduğunu dile getiren Bolat, gümrük alanında işbirliği, ürün denetimi ve güvenliği, serbest bölge işletmesi, Limanların iş birliği, gümrüklerde otomasyonlar ve bilgi alışverişi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

-“Toplam dört anlaşma imzaladık”

İki ülkenin imzaladığı ekonomi ve ticaret işbirliği protokolünün eylem planı konularında toplam dört anlaşmayı imzaladıklarını dile getiren Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, ithalat, ihracat, gümrükler ve serbest bölgeler gibi ticareti ilgilendiren konularda bu anlaşmaları icra edeceklerini, KKTC’li muhatap kuruluşların teknik destek ve işbirliği gibi taleplerine bakanlık olarak tüm imkânlar ve kaynaklarla cevap vereceklerini belirtti.

Bugüne kadar çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü dile getiren Bolat, kendi dönemlerinde artan hız ve tempoda çalışmaları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’ye daha çok yatırımlar yapılmasını mümkün kılmak üzere yatırımların teşviki ve korunması anlaşmasının imzalanması gerektiğini dile getiren Bolat, bu konuda taslak çalışmalar yapıldığını mutabakatın kendilerine bildirilmesinin ardından, iki ülke Cumhurbaşkanlığı’nın karşılıklı ziyaretinde böyle önemli bir anlaşmanın imzalanması halinde Türkiye’den KKTC’ye daha fazla özel sektör yatırımlarının gelmesinin kapısının açılacağını düşündüklerini kaydetti.

Yoğun bir gündemle ve başlıklarla KKTC’ye geldiklerini dile getiren Bolat, KKTC’nin gelişme düzeyini ve hayat standartlarını görmekten çok büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin son 21 yılda kaydettiği büyük gelişme alt yapı, üst yapı, sanayi hizmetler ve ekonomik gelişmedeki başarılar memnuniyetle görüyoruz ki KKTC’de olumlu etkiler ve yansımalar yaptı. İnşallah bunun artarak devamını diliyoruz.” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin Anavatanı olduğunu, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Mehmetçiğiyle kavuştuğunu ve KKTC’de bayrağının göklerde dalgalanmasının Anavatan sayesinde olduğunu kaydetti.

Anavatan ile imzalanan İktisadi Mali İşbirliği protokolleriyle her geçen gün ekonomiyi, sanayiyi, turizm ve altyapıları daha ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını ile getiren Üstel, Pandemi süreci yaşandığını ve arkasından Rusya Ukrayna savaşı ile Türk Lirası’ndaki dalgalanmalar nedeniyle ekonomide büyük bir daralma olduğunu söyledi.

-“Ekonomik daralmayı gidermek için her gün çalışmalar yapıyoruz”

Üstel, ekonomik daralmayı gidermek için Türkiye Cumhuriyeti ile bakanların istişare ederek ekonomiyi daralmadan çıkarmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çalışanların hayat pahalılığından etkilenmemesi için çalışanlara da hayat pahalılığı artışlarının verildiğini dile getiren Üstel, sanayicilere, üreten kesimlere ve turizmde bu ortamdan etkilenmesin diye sosyal sigorta prim desteği yardımı verdiklerini ve tüm sektörlere hayatlarını idame ettirmeleri için devamlı hibe ve destek verdiklerini kaydetti.

Adaya büyük bir ticaret heyetiyle gelinmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Üstel, “Bizim bir tek Anavatanımız var. Biz Anavatan ile ticaret yapıyoruz. Biz anavatanımızın üzerinden üçüncü ülkelere ulaşırken de yine sizlerin değerli görüşleriniz ve yapacağımız iş birlikleri ile o noktaya geleceğiz.” dedi.

Hükümete geldikleri günden beri önce ülkenin ihtiyacı olan yarım kalan projeleri bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Üstel, önce Ercan Hava limanını bitirdiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a yürekten teşekkür ederek, onların ağırlıklarıyla bu güzel havalimanını açtıklarını kaydetti.

-“Ülkedeki en büyük sıkıntılardan biri enerjidir”

Kabloyla enerjinin Türkiye’den gelmesi için ön protokol imzaladıklarını dile getiren Üstel, ülkedeki ekonomide en büyük sıkıntılardan birinin enerji olduğunu belirtti.

Ülkede enerjide sorun olduğunu ve bunun önünü ancak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilecek kablo ile aşılacağını kaydeden Üstel, kabloyla enerji gelmesinin ardından ekonomide de çok büyük rahatlamaların olacağını belirtti.

Türkiye ile imzaladıkları İktisadi Mali İşbirliği protokolleri çerçevesinde gerek alt yapı gerekse de diğer sektörlerde hep işbirliği içerisinde olunacağını dile getiren Üstel, bugün yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti söyledi.

Görüşmeye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Haber: Hurşide Baybora - TAK