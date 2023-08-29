Başbakan Üstel Türkiye’de Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrikası’nın açılış törenine katıldı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrikası’nın açılış törenine katıldı.

Kontrolmatik Teknoloji bünyesindeki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ'nin Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrika açılış töreni TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakanı Ünal Üstel, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin ve TC Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'yi "Bölgesel Batarya Üretim Üssü" haline getirme hedefleri doğrultusunda verdikleri desteklere işaret ederek, "Toplam yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar lira olan, biri bugün açılışını yaptığımız fabrika olmak üzere 6 firmamızı teşvik sistemimiz kapsamında destekliyoruz." dedi.​​​​​​​

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda ulaştırmadan enerjiye, planlı sanayi bölgelerinden teknoloji geliştirme bölgelerine 100 yıllık icraatlara imza atıldığına işaret etti.

Ortaya koydukları somut projelerle Türkiye'de güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirten Kacır, böylece Türkiye'nin bölgesel bir güç olmakla birlikte küresel dengeleri değiştiren bir oyun kurucu haline geldiğini söyledi.

Kacır, elektrikli milli otomobilini geliştirip üreten, güneş paneli, beyaz eşya, ticari araç, düz cam ve çimento üretiminde Avrupa’da, milli imkanlarla kendi tasarlayıp ürettiği İHA ve SİHA’larıyla da dünyada 1 numara olan, yer gözlem ve haberleşme uydularını milli imkanlarla geliştirip üreterek "uzay yarışında ben de varım" diyen, hava savunma sistemlerini ve çıkarma gemilerini yerli ve milli imkanlarla geliştiren, milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji tabanlı girişimleriyle dünyanın dikkatini çeken Avrupa'nın parlayan teknoloji yıldızı bir Türkiye'den bahsettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2002'de çoğunlukla düşük teknolojili ürünlerden oluşan 36 milyar dolarlık ihracatını, bugün yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin paylarını artırdığı 254 milyar dolar seviyesine ulaştırdığına dikkati çeken Kacır, "2023 sonunda, inşallah bu rakamı da aşarak yeni ihracat rekoruna Türk sanayisiyle imza atacağız. Türkiye Yüzyılı'nda öncelikli hedefimiz, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olmak. Bu hedefi gerçekleştirmeyi ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip çıkmayı, bizden sonraki nesillere bırakılacak en önemli miras olarak görüyorum." diye konuştu.

"En büyük dönüşüm mobilitede yaşanacak"

Kacır, içinde bulunulan "Dördüncü Sanayi Devrimi" çağında, dünyada tüm dengelerin değiştiğini ve rekabet koşullarının yeniden şekillendiğini aktararak, küresel güç mücadelesinin teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm gibi parametreler üzerinden yaşandığını anlattı.

Bu paradigma değişimini yakalayan ülkelerin, geleceğin dünyasında söz sahibi olacağına işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde 5G Haberleşme teknolojilerinden Güneş Enerjisi teknolojilerine, Rüzgar Türbini teknolojilerinden Batarya teknolojilerine kadar farklı alanlarda büyük bir dönüşümün yaşanacağını öngörüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak paradigma değişimlerinin yaşanacağı bu alanlarda oluşacak fırsatlara yönelik doğru zamanda yatırım yaparak lider teknoloji girişimlerine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının en somut örneği olan milli otomobilimiz TOGG, paradigma değişimlerine doğru zamanda yatırım yaparak ortaya çıkardığımız lider teknoloji girişimlerimize en iyi örnek. Önümüzdeki dönemde büyük bir dönüşümün yaşanacağını öngördüğümüz alanlardan biri de Mobilite. Batarya ve enerji depolama teknolojileri Mobilite için kritik öneme sahip."

Kacır, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve karbon-sıfır hedeflerine ulaşmak isteyen ülkelerin, batarya ve enerji depolama teknolojileri alanında yatırımlarını her geçen gün artırdığına dikkati çekti.

Bugün dünyada batarya üretim kapasitesinin 1,3 teravat saat düzeyindeyken, 2030'a gelindiğinde 9 teravat saate ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Kacır, 2030'da sadece Avrupa'da 1 teravat saatlik talebin oluşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Bu küresel gelişmelerin, Türkiye'nin bu alanda yapacağı yatırımlarla büyük kazanımlar elde edebileceğini ortaya koyduğuna değinen Kacır, şunları kaydetti:

"Farklı markalarla batarya yatırımlarını hızlandırıyor, ülkemizi, 'Bölgesel Batarya Üretim Üssü' haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için çeşitli mekanizmalarla batarya ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimini destekliyoruz. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar lira olan, biri bugün açılışını yaptığımız fabrika olmak üzere 6 firmamızı teşvik sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Küresel otomotiv sektöründe önemli paya sahip bir firmamızın da batarya fabrikası yatırımı için değerlendirme süreci devam etmekte."

"285 projeye toplam 620 milyon lira destek sağladık"

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, katma değerli üretimin artırılması amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hayata geçirdiklerini, bu kapsamda biri Pomega firmasının olmak üzere toplam 4 projeyi desteklediklerini belirtti.

Söz konusu projeler kapsamında toplam 216 milyon lirası Ar-Ge harcaması olmak üzere 3 milyar lira büyüklüğünde yatırım gerçekleşeceğini vurgulayan Kacır, "Bu yatırımlar, 5 yıl içinde yaklaşık 50 milyar lira büyüklüğünde ekonomik katma değer üretecek. TÜBİTAK Burs ve destek programları kapsamında, enerji depolama ve batarya teknolojileri alanında, 2018'den günümüze kadar 285 projeye toplam 620 milyon lira destek sağladık." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'ye değer katan girişimleri ve Ar-Ge projelerini desteklemeye devam ettiklerini vurgularak, bugün Bakanlık olarak farklı programlarla destekledikleri önemli bir teknoloji yatırımını hayata geçirdiklerini söyledi.

"Bu tesislerde 3 gigavat saatlik üretim kapasitesine ulaşılacak"

Pomega Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrikası ile ilk etapta 500 megavat saatlik kapasiteyi faaliyete geçirdiklerini belirten Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Devam yatırımları hızla tanımlanacak ve bu tesislerde 3 gigavat saatlik üretim kapasitesine ulaşılacak. Tesiste üretilecek pil hücreleri, batarya paketleri ve enerji depolama sistemleri, enerji şebekelerinden ev uygulamalarına, otomotivden yenilenebilir enerji santrallerine kadar pek çok alanda ihtiyaçlara cevap verecek. Batarya yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için olmazsa olmaz husus maden tedarikinin güvence altına alınması. Bu nedenle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile ülkemizde bu alanda maden yatırımlarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Yurt dışında da önemli iş birliklerini hayata geçireceğiz."

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklarını ifade ederek, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da başlayacak TEKNOFEST etkinliğine herkesi davet etti.

"Batarya teknolojileri önemli bir alan"

Varank da temelini attıkları tesisin açılışını yapmanın büyük bahtiyarlık olduğunu belirterek, "Bütün arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırma derdindeyiz. Batarya teknolojileri önemli bir alan. Doğru zamanda doğru yere yapılmış yatırım Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak. Gelişen mobilize alanında çok ciddi katkı sağlayacak tesisten bahsediyoruz. Rabbim bunun gibi nice yatırımları yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan da 2022'de temel atma töreni yaptıklarını hatırlatarak, çalışma arkadaşlarının özverisiyle rekor sürede tesisi tamamladıklarına dikkati çekti.

Bu süreçte kendilerine desteklerinden dolayı kamuya da teşekkür eden Aslanhan, şunları kaydetti:

"Prizmatik tek tip lityum-demir fosfat pil hücresi giga fabrikasında yılda 2 milyon pil hücresi üreteceğiz. 2025'e kadar toplam 272 milyon dolar yatırım yapmayı öngörüyoruz. 600 binden fazla istihdam sağlayacağız. Şu an Avrupa'dan Çin'e kadar kendi alanımızda başka fabrika yok. Bizim ürettiğimiz ürünlerle alakalı şu an bir çalışma yok, devreye giren ilk fabrika olacak. Hem ithalatın önüne geçecek hem ihracat yapıyor olacağız. İhracat pazarlarımız, Avrupa, Orta Doğu ve Sahra Altı diyebilirim."

Fabrikanın açılış töreni gerçekleştirildi. Heyet fabrikayı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.