Başbakan Üstel: Ülkemiz çocukları için 40 okul yapılacak

Başbakan Ünal Üstel, facebook hesabından maaş kesintilerinin nereye harcanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Üstel'in açıklaması şöyle:

Ulusal Birlik Partisi Lefke ve Güzelyurt İlçelerini ziyaret ederek, Pazartesi meclisten geçmesi planlanan Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’ni partili kardeşlerimize anlatma fırsatı bulduk.

Bu yasayla birlikte oluşturulacak kaynak ülkemizi Deprem ve Afetlere hazır hale getirebilmek ve çocuklarımızın çok daha güvenli bir ortamda eğitim yapabilmesi adına okullarımıza için kullanılacaktır.

Ülkemiz çocukları için 40 okul yapılacak, ülkemize yeni okullar kazandırabilmek için seferberlik başlatacağız.

2023 yılı içerisinde ülkemize yeni hastahane yapılması için ivedi şekilde ihaleye çıkılarak süreç sonuçlandırılacak, bunun yanında yapım süreci devam eden Güzelyurt Hastanesi inşaatı tamamlanacak ve Cengiz Topel Hastanesi'nin tadilatına başlanarak tüm eksik ekipmanları tamamlanacaktır.

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24/03/2023 23:05