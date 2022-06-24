Başbakan Üstel: Vatandaş dozerlerini, Mersinlik köyüne getirsin

Başbakan Ünal Üstel, BRT’de canlı yayında 4 günden beridir devam eden Mersinlik'teki yangınla ilgili konuştu.

Üstel, gün ışığında hava araçlarının müdahalesi ile yangının kontrol altına alınabildiğini belirterek, “Hava araçlarının devreden çekilmesi ve rüzgarın güçlenmesiyle yangın yeniden alevleniyor” diye konuştu.

Üstel, kriz masasının Mersinlik köyüne taşındığını söyledi.

Üstel, yangının Kantara’ya sıçramaması için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Eldeki imkanların bölgeye sevk edilmesini isteyen Üstel,vatandaşa gıda, tanker ve dozer takviyesi yardımı çağrısı yaptı.

Yarın sabah hava araçlarıyla yangına müdahale edileceğine dikkat çeken Üstel, gün doğana kadar çalışmaların süreceğini vurguladı.

Rüzgarın dağdan denize doğru estiğini bu nedenle yangının Mersinlik köyüne doğru yayıldığını aktaran Üstel, gençler dışında bölge halkının tahliye edildiğini kaydetti.

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24/06/2022 21:27