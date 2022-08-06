Başbakan Üstel ve bazı bakanlar, Güzelyurt’ta partililerle buluştu

Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar ve bürokratlarla birlikte Güzelyurt’ta partililerin de katıldığı geniş katılımlı bir toplantı yaptı.

Toplantı Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe Binası’nda yer aldı.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de katıldı.

Başbakan Ünal Üstel toplantıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlarımız ve bürokratlarımızla gerçekleştirdiğimiz ziyarete yoğun katılım ve gösterilen ilgiye teşekkür ederiz” dedi.

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06/08/2022 18:15