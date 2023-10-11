Başbakan Üstel ve İçişleri Bakanı Oğuz, Polis Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler, PGM 2. Yardımcısı Zafer Zaifer ve şube müdürleri hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, bugünkü ziyaretle görüş alışverişinde bulunmak, polis teşkilatında yaşanan sorunları dinlemeyi ve yapılabilecekleri değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Son zamanlarda yapılan huzur operasyonlarından dolayı polis teşkilatını kutlayan Başbakan Üstel, huzur operasyonlarının halk tarafından takdir gördüğünü ve vatandaşların polis teşkilatına olan güvenini arttırdığını kaydetti.

Polisin başta personel olmak üzere yaşadığı diğer teknik sıkıntıların bilincinde olduğunu ve bunları aşmak için çalıştıklarını ifade eden Başbakan Üstel, yeni polis alımı ve teknik teçhizat konusunda ellerinden geldiğince kaynak yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Polis teşkilatının 1975 yılında bile daha çok personelle çalıştığına işaret ederek, bugün 3-4 kat çoğalan nüfus karşısında polis teşkilatının görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalıştığını söyleyen Başbakan Ünal Üstel, polis alımlarında eğitim süresini kısaltarak, senede 3 kez personel alınabilmesinin yolunu açmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Başkan Üstel dün GKK yetkilileriyle görüştüklerini belirterek, 145 yeni polis ve 45 muhaceret memuru alınması için karar ürettiklerini ve önümüzdeki günlerde de münhallerin açılacağını aktardı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni de, Başbakan Ünal Üstel ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin personele motivasyon olması temennisinde bulundu.

Başbakan Üstel ve Bakan Oğuz’un personel ve teknik teçhizat sıkıntısını zaten bildiklerine işaret eden Kuni, polis teşkilatını ilgilendiren yasaların Meclis’ten geçirilebilmesi konusunda Başbakan Üstel ve Bakan Oğuz’dan destek istedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, polis teşkilatının son aylarda yaptığı huzur operasyonlarının önemine işaret ederek, operasyonların halka güven verdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının polis teşkilatıyla işbirliğinin önemine işaret eden Oğuz, ülkedeki en büyük sorunlardan birinin yurt dışından gelenler olduğunu ve bunun asayişi de zorlaştırdığını kaydetti. Oğuz, ülkede kalma koşullarının düzenlenmesi için bir takım yasal çalışmalar yapıldığını belirtti.

Asayişin sağlanması konusunda taviz verilmemesinin toplum açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, teşkilatı güçlendirmek ve gerekli araç gerecin temin edilmesi konusunda ellerinden geleni yapabilmek adına çalıştıklarını sözlerine ekledi.