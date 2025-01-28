Başbakan Üstel ve Ulaştırma Bakanı Arıklı Girne'de yol projelerini inceledi

Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı çift şerit olarak düzenlenecek Girne Doğu Çevre Yolu olarak da bilinen Girne - Çatalköy yolunda incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında Üstel ve Arıklı’ya Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, Karayolları Dairesi Müdürü Kâzım Kafaoğlu ile diğer yetkililer eşlik etti.

Çatalköy – Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok inceleme sırasında yaptığı açıklamada, adeta halk için bir “çile yoluna” dönüşen yolun yeniden düzenlenerek rahatlatılması adına iki yıldır süren çalışmaların artık son noktasına geldiğini söyledi.

Girne Doğu Çevre Yolu’nun önümüzdeki günlerde hayat bulacak olmasının yolu kullanan tüm yurttaşlar için sevindirici olduğunu belirten Kırok, bölge halkı adına Başbakan Üstel ve hükümete teşekkür etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Girne Doğu Çevre Yolu’nun, Girne Acapulco kavşağı arasını kullananlara daha rahat ve konforlu sürüş imkânı sağlayacağını anlatarak, 7,9 kilometrelik Karakum, Çatalköy, Esentepe’yi kapsayacak yol güzergâhında 5 dönel kavşak (çember), bir alt geçit, 15 kilometre kaldırım ve 8 menfez, 16 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı da içereceğini kaydetti.

Arıklı, söz konusu bölgedeki istimlak sorunlarını kendi üzerine alarak çözümünü sağlayan Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a teşekkür etti.

-Üstel: “Hükümetimiz bir sözünü daha yerine getiriyor”

Başbakan Ünal Üstel ise, ihalesi 2011 yılında çıkan ama geçmiş hükümetlerin sıkıntılardan dolayı gündemine bir türlü giremeyen Acapulco kavşağı-Girne yolu yapımı için ilk adımı bugün attıklarını belirtti.

Yolu daha güvenli ve daha çağdaş bir yol haline getirip, insanların yolda zaman kaybetmeden istedikleri yere ulaşmaları için ilk adımı attıklarını vurgulanan Ünal, “Hükümetimiz bir sözünü daha yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar “çile yolu” olarak adlandırılan Acapulco kavşağı-Girne yolunun yarım kalan bir proje olduğunu hatırlatan Üstel, Çatalköy, Karakum, Ozanköy ve Girne’ye giderken insanların çile çektiklerini kaydetti.

Girne, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Güzelyurt yolunun bir-iki ay içerisinde tamamlanacağına işaret eden Üstel, yolun büyük ölçüde tamamlandığını ve vatandaşların mutlu, çağdaş ve güvenilir bir şekilde seyahat etmeye başladıklarını vurguladı.

Üstel yolu Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanıyla iş birliği içerisinde yapacaklarını, belediyenin de alt yapılara destek vereceğini kaydetti.

Yol yapımı süresince su, elektrik ve varsa istimlak problemleri konularında müşterek hareket edeceklerini söyleyen Üstel, “Halkımıza bir sözümüz olan Çatalköy yolunu başlatacağız, bitireceğiz. İnşallah bunu 2026 yılı içinde bitirip, halkımızın kullanımına vereceğiz.” dedi.

Üstel, Acapulco kavşağını çağdaş bir kavşak yapacaklarını ve böylece insanların daha rahat sağ ve sol dönüşü yapabileceklerini belirterek, “Burayı bir çemberle noktalayacağız. Yine Çatalköy girişine çağdaş bir kavşak yapacağız ve Girne- Çatalköy Belediyesi hudutlarına kadar gidip, güzel çember ve kavşaklarla bu yolu güvenli bir yol haline getirmiş olacağız.” bilgisini paylaştı.

Üstel, ayrıca Ercan Havalimanı projesinin ve “Asrın Su Projesi”nin 2011’den kaldığını anımsatarak, “Asrın Su projesini 2016 bitirdik. İçme suyu dağıtımını yaptık. Hükümetimiz artık tarıma startı verdi. Güzelyurt’u tamamladık. Sıra şimdi 2026 içerisinde Mesarya ovaları” şeklinde konuştu.

-Çatalköy- Değirmenlik (dağ) yoluna da start verildi

Genellikle ağır vasıtaların kullandığı Çatalköy - Değirmenlik kavşağına kadar uzanan yolun da startını Ulaştırma Bakanı ile birlikte vereceklerini kaydeden Üstel, “Bu yaz KKTC insanına bu yolu da kazandırmış olacağız.” dedi.

Üstel, bu çalışmayla Girne bölgesinde 2011’den yarım kalan tüm projeleri tamamlamış olacaklarını da aktararak, Hükümet olarak nerede bir trafik sorunu varsa, önceliği oraya vereceklerini kaydetti.

Bir soru üzerine çalışmaların yarın başlayacağını da sözlerine ekleyen Üstel, “Yarın startı vereceğiz. Karayolları ve belediye başkanlarımızla startı verip 1 Şubat’ta yeni bütçe açılır açılmaz hemen ihale aşamasını başlatacağız. İhale gerçekleşene kadar da en azından elektrik, su ve gerekli yerlerdeki altyapı çalışmalarını tamamlayıp, ihale süreci tamamlandığında büyük bir süratle bu yolun bitimini sağlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Üstel ve Arıklı Lefkoşa -Girne dağ yolu projesindeki son durumu yerinde gözlemlemek adına Değirmenlik bölgesine hareket etti.

-Değirmenlik'teki açıklamalar... "Hedef 2026 yılında daha güvenli ve çağdaş trafik"...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Acapulco kavşağı ile Değirmenlik - Ercan sapağı arasında kalan 19 kilometrelik dağ yolu güzergâhının, tehlike arz eden yollardan biri olduğunu dile getirerek, bu yolla ilgili projenin 2017 yılında ihale edildiğini ancak, istimlak sorunları ve su hattının güzergâhtan geçmesi nedeniyle projeye başlanamadığını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda projeye nisan ayında başlama kararı alındığını dile getiren Arıklı, istimlak problemlerinin tam olarak çözülememesi nedeniyle yolun bazı yerlerinin 2 bazı yerlerde ise 3 şerit olarak düzenleneceğini kaydetti.

Söz konusu güzergâhın ağır vasıtalar tarafından kontrolsüzce kullanımının, yolda yıpranmaya yol açtığını da kaydeden Arıklı, projenin tamamlanmasıyla Ercan kavşağının bulunduğu bölgede 2 kantar tartı oluşturulacağını ve ağır vasıtaların bu yolu gerekli tartımlardan sonra kullanabileceğini belirtti.

-Üstel: Hedefimiz 2026 yılında ülke yollarında daha güvenli ve çağdaş bir trafik yaratmak

Başbakan Ünal Üstel de burada yaptığı açıklamada, dağ yolu olarak bilinen güzergâhı, bölünmüş yol olarak, Girne’ye kadar bağlamayı istemelerine rağmen, istimlak sorunları nedeniyle yolun bir kısmının 2, bazı bölümlerinin 3 şerit olarak düzenleneceğini dile getirdi.

Nisan’da startı verilecek projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini dile getiren Üstel, ağır vasıtaların yoğun kullandığı bu yolun, ciddi tehlike taşıdığını ifade etti.

Dağ yolu güzergâhında yol güvenliğini sağlamak için yapılacak bu çalışmanın hem vatandaşların can güvenliği hem de ülke turizmi için önem taşıdığını dile getiren Üstel, Ercan’dan çıkan tur araçlarının bu yolu kullanarak, daha hızlı bir şekilde Girne’deki turistik bölgelere ulaşabileceğini belirtti.

Yolu kullanan ağır vasıtaların yolda ciddi tahribata neden olduğunu anımsatan Üstel, projenin tamamlanmasıyla, ağır vasıtaların burada oluşturulacak kontrol noktalarında tartıldıktan sonra güzergahı kullanacağını söyledi.

Hükümet olarak, öncelikli ana arterler ve trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı yollarda ışıklandırma ve yol işaretlemelerinin yapılmasına yönelik projelere de start verildiğini kaydeden Üstel, hedeflerinin 2026 yılında ülke yollarında daha güvenli ve çağdaş bir trafik yaratmak olduğunu kaydetti.

-Projede neler var?

Girne Doğu Çevre Yolu, Girne İlçesi Karakum bölgesinden başlayarak doğu güzergâhı boyunca Arapköy – Çatalköy – Esentepe kavşak ayırımına kadar olan kısmı kapsıyor.

Yapılacak işlerin kapsamıysa, 7,9 Kilometre 20 metre genişliğinde bölünmüş yol yapımı, 5 modern dönel kavşak, 1 altgeçit, 1,5 kilometre kavşak bağlantıları ve servis yolları, telefon, içme suyu ve elektrik hatları deplase işleri, 15 kilometre kaldırım, 16 kilometre yağmur suyu drenaj hatları ve 8 menfez yapımını içeriyor.

Lefkoşa – Girne dağ yolu projesi ise, Lefkoşa – Mağusa bölünmüş ana yolu Değirmenlik dönel kavşağından başlayarak Kuzey yönünde Arapköy – Çatalköy – Esentepe kavşak ayırımına kadar olan kısmı kapsıyor.

İşin kapsamı 19 kilometre 10 metre genişliğinde 1. sınıf ana yol yapımı, 3 kavşak yapımı, trafik güvenliği ve akışı açısından 8 kilometre tırmanma şeridi, trafik güvenliği için 2 kaçış rampası, 2 ağır vasıta tartım istasyonu ve menfez yapım işlerini içerecek.