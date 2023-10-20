Başbakan Üstel yarın Gazimağusa ve İskele'yi ziyaret edecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel bölge ziyaretleri kapsamında yarın Gazimağusa ve İskele’ye gidecek.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, yarın saat 09.30’da UBP Gazimağusa ilçe binasını ziyaret edecek, UBP’liler ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ardından İskele’ye geçecek olan Üstel, UBP İskele ilçe binasında bölge halkıyla buluşacak.

Üstel ziyaretleri vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde Gazimağusa ve İskele’den gençlerle de görüşecek.