Başbakan Üstel, yüksek öğretimde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

Başbakan Ünal Üstel, yüksek öğrenim alanındaki son gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, eğitim sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin olarak, suçlu bulunanların cezalandırılacağını ve adaletin gecikmesinin adalet olmadığının farkında olduklarını belirtti. Yüksek öğretimin olumsuz etkilenmemesi için her türlü çabayı sarf ettiklerini vurgulayan Başbakan, halkın güvenini boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bir süreden beri KKTC gündeminde öncelikle yer bulan yüksek öğretim dünyamızın sınırlı bir kesimiyle bağlantılı gelişmelere yönelik bu zorlu süreçte aldığımız önlemler, yapılan çalışmalar ve ülkemizin birliği adına atılan adımları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gelişmeleri ilk anından itibaren yakından takip ediyor, konunun aydınlığa kavuşması ve yüksek öğretimimizin asgari olumsuz etkilenmesi için her türlü çabayı sarf ediyoruz.

Konuyla ilgili, gelişmeler baş gösterdiğinde, duyarsız kalmadık, katılımcı bir anlayışla bilgi odaklı olarak, değerlendirmeler yapıp, gerekli tüm önlemleri hukukun üstünlüğü çerçevesinde ele alarak adımlar attık.

Bu çerçevede, yüksek öğrenim kurumlarımızı ilgilendiren konularda Meclis bünyesinde bir komisyon kurduk. Komisyon, görevine hızla başlamıştır.

Yargıya taşınan isimlerden, üçlü kararnamelerle atananlar, yine üçlü kararname ile görevden alıp eski görevlerine iade edilmiştir.

Mahkeme sonuçlarına göre suçlu bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetleri Komisyonu aracılığıyla disiplin soruşturması açılacak ve gereken yapılacaktır. Bundan kimsenin en küçük kuşkusu olmasın.

Geciken adaletin, adalet olmadığını, biliyoruz.

Bu süreçte, hukuki süreçleri titizlikle takip etmekte ve sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması için soruşturma ve denetleme makamlarına her türlü desteği vermekteyiz.

Ülkemizin itibarı ve birliği, bizler için en önemli duyarlılık konusudur. Bu duyarlılık çerçevesinde, konunun takipçisi olacağımızdan ve en kısa zamanda sonuçlanması için gereken desteği eksiksiz vereceğimizden tüm yurttaşlarımız emin olsun.

Bu zorlu süreci aşmak ve ülkemizin, yüksek öğretim camiası başta olmak üzere her alanda daha ileriye gitmesi için, hükümet ortaklarımızın ötesinde, ana muhalefetle de her türlü iş birliğine ve görüş alışverişine açığız. Bu yaklaşımımızın sözde olmadığı, yaptıklarımızla gözler önündedir.

Devletimizin tüm birimleri, bu konuda en yüksek hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir.

Sorumluluktan uzaklaşan her birey veya kurum, toplumumuzun ortak iradesini karşısında bulacaktır.

Bu ülke, medya özgürlüğünü istismar eden, bazı sosyal medya kullanıcılarının anlamsız ve dayanaksız yorumlarıyla yönlendirilemedi, bundan sonra da yönlendirilmeyecektir. Devlet yönetiminin sorumluluğunun bilincindeyiz ve gelecek kuşaklara hak ettikleri bir ülkeyi bırakmak için hiçbir sorumluluktan kaçınmayacağız.

Son günlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan, olaylarla ilgili bizlere gösterilen güven için tüm halkımıza teşekkür ederim. Bu güveni asla boşa çıkarmayacağız.

Sizlerden aldığımız destek ile ülkemiz bu yaşananları da aşacak ve daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir.”