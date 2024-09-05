Başbakan Üstel’den Alparslan Türkeş Müze Evi’ne ziyaret

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05/09/2024

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Başbakan Üstel’den Alparslan Türkeş Müze Evi’ne ziyaret

Başbakan Ünal Üstel, Alparslan Türkeş Müze Evi’ni ziyaret ederek, Alparslan Türkeş Vakfı yetkilileri ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre ziyarette, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da yer aldı.

Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı Naim Aydoğdu, Başbakan Üstel’e ziyaret nedeniyle teşekkür ederken, yürüttükleri çalışmaları anlatarak, faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi

Başbakan Üstel de, Türkiye siyaseti ile efsaneleşmiş, Lefkoşa doğumlu merhum Alparslan Türkeş’in, Kıbrıs Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Üstel, Türkeş’in siyasi maneviyatıyla, her zaman hatırlanacağını vurguladı.

05/09/2024 19:45
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TAGS: Başbakan Üstel’den Alparslan Türkeş Müze Evi’ne ziyaret
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