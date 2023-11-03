Başbakan Üstel'den Astana Mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmadan ve KKTC'ye verdiği desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Başbakan Üstel, “Bu yıl, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 10'uncu Zirvesi'nde yaptığı konuşmada; Semerkant Zirvesi’nde tarihi bir kararla ve oy birliği ile gözlemci üye statüsü verilen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak niteleyen, gözlemci üye statüsüne uygun olarak bundan böyle yapılacak tüm toplantılarda görmeyi arzuladıklarını açık bir dille ortaya koyan ve liderleri bu konuda dirayetli bir duruş sergilemeye” davet eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu bu destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca zirve öncesi yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında; "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız" diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek çağrısında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a teşekkürlerimi sunuyorum.

İnanıyorum ki; her platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan izole edilmesi için gayret sergileyenler, bu güçlü mesajlar sayesinde emellerine asla ulaşamayacak ve Kıbrıs Türk Halkı dünya ile kucaklaşma yolculuğuna emin adımlarla devam edecektir” ifadelerini kullandı.