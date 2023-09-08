Başbakan Üstel’den Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaret

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08/09/2023

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Başbakan Üstel’den Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaret

Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başbakan Üstel, bakanlığının projeleri hakkında bilgi de aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, bakanlık bürokratları ve daire müdürleri de hazır bulundu.

Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler ve faaliyetler hakkında Başbakan Üstel ile görüş alışverişinde bulunuldu.

08/09/2023 15:27
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TAGS: haber, kıbrıs
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