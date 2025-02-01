Başbakan Üstel'den, Bülent Bebek'e rozet

Üstel, UBP Gazimağusa İlçe binasında gerçekleşen toplantıda Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek' e UBP'ye katılımından dolayı rozet taktı.

Kalabalığa hitap eden Üstel, "Aslında hep bizimle olup aramızdan hiç ayrılmayan, Bağımsız olarak önemli hizmetler veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek artık resmen rozeti ile bizimledir. Herkesin de bildiği gibi Bülent Bebek, partimizle her zaman gönül bağı olmuş ve buna göre hareket etmiştir. Partimize uzun yıllardır koşulsuz şekilde hizmet vermeye devam edeceğine inandığımız Bülent Bebek'i tekrardan aramızda görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim" dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de , " Bugün bu mutlu günde beni yanlız bırakmayıp yanımda olan herkese teşekkür ederim. UBP'ye babam 1975'den itibaren hizmet etmiş, ben de babamdan sonrada partimizin her kademesinde görev yapmış biriyim. Bilinmesini isterim ki Belediye Başkanlığı görevine başladığım günden itibaren Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel ile birlikte sıkı bir istişare içerisinde bölgenin sorunlarını gidermek için ortak çalışmalar yaptık. Bugünden sonra da UBP rozeti altında bölgemize hizmetimiz devam edecektir " şeklinde konuştu.