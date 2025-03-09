Başbakan Üstel’den İrsen Küçük’ü anma mesajı

Başbakan Ünal Üstel, merhum başbakan İrsen Küçük’ün “ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için önemli projelere imza atan ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, devletin kalkınmasını sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan bir devlet adamı olduğunu” belirtti.



Başbakan Üstel, merhum Başbakan İrsen Küçük’ün ölümünün 6. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel’in anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerli devlet adamlarından, eski başbakanlarımızdan ve Ulusal Birlik Partisi’nin eski genel başkanlarından İrsen Küçük’ü vefatının altıncı yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.



Siyasi yaşamı boyunca halkımıza hizmet etmeyi kendine şiar edinen, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için önemli projelere imza atan İrsen Küçük, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, devletimizin kalkınmasını sağlamak ve Ulusal Birlik Partisi’nin vizyonunu ileri taşımak için büyük bir özveriyle çalışmıştır.



Halkımızın refahı için attığı adımlar, devletimize ve partimize yaptığı katkılar asla unutulmayacaktır.



Kıbrıs Türk siyasi tarihinde devlet adamlığı, genel başkanlık ve başbakanlığının yanı sıra, kucaklayıcı tavrı ve abiliğiyle bizlerde unutulmaz izler bırakan merhum İrsen Küçük’ü vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyor; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.”