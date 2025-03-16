Başbakan Üstel’den iş insanı Hayati Özok için taziye mesajı

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16/03/2025

Başbakan Üstel’den iş insanı Hayati Özok için taziye mesajı

Başbakan Ünal Üstel, iş insanı Hayati Özok’un trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Üstel, mesajında, “Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Hayati Özok’un elim bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Ada Özok ve Deniz Özok’a ise acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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