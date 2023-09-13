Başbakan Üstel'den Libya'ya taziye mesajı

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle:

"Dost ve kardeş ülke Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Libya’da yaşanan büyük sel afetinden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.