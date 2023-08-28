Başbakan Üstel'den önemli açıklamalar

Başbakan Ünel Üstel güncel konularla ilgili açıklamalar yaptı. Başbakan’ın açıklamalarından satır başları şöyle

“2010 sonrası kamuya girenlere bu ay artışlı maaş”

“Vergi matrahları yılbaşında yeniden düzenlenecek”

“Yılda 3 kez HP oranı maaşlara yansıtılacak”

“Özel sektöre eylülde prim desteği verilmesine başlanacak”

“Sosyal konut ve kırsal kesimde ev yapanlar için kararlar alınıyor”

“UBP tüzüğünün ne olacağına hep birlikte karar vereceği”

“UBP kurultayından önce yapacağımız işler var”

“Gelecek yaz elektrikte sıkıntı yaşamamalıyız”

“Kentlerin olması gereken nüfusları saptanacak ve planlar düzenlenecek”