Başbakan Üstel’den TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif’e teşekkür…

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad’da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ve Kıbrıs Türk halkına verdiği desteği "dış dünya ile bütünleşmemiz yolunda tarihi bir adım" olarak nitelendirerek, bu desteğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Üstel’in açıklamasının tamamı şöyle:

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile İslamabad’da düzenlediği ortak basın toplantısında, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı'na yönelik desteğini, dış dünya ile bütünleşmemiz yolunda tarihi bir adım olarak nitelendiriyoruz.

Bu vesileyle, Sayın Erdoğan ve Sayın Şerif’e en kalbi duygularımla halkım ve hükümetim adına teşekkürlerimi sunarım.