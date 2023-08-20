Başbakan Üstel'den Ulaç ve Tekakpınar'a tebrik mesajı

Başbakan Ünal Üstel, yüzücü Doğukan Ulaç ile genç sanatçı Begüm Tekakpınar'ı birincilikleri dolayısıyla kutladı.

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul'da 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olan Doğukan Ulaç ile Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci olan Begüm Tekakpınar’ı tebrik etti.

Başbakan Üstel, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıslı Türk yüzücümüz Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve 5 kıtadan 77 ülkeden toplam 2 bin 641 yüzücünün katıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası 35. Yüzme Yarışı'nda genel klasman erkekler kategorisinde 41:22'lik derecesiyle 1’inci gelerek KKTC'yi ve Kıbrıs Türk halkını onurlandırmıştır. Bu vesile ile Doğukan Ulaç’ı, antrenörünü ve ailesini gönülden kutlarım.

Öte yandan, Kırgızistan'da üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması’na ilk kez KKTC’yi temsilen katılan ve birinci gelerek ülkemizi gururlandıran genç sanatçımız Begüm Tekakpınar'ı, eğitimcilerini ve ailesini bu büyük başarıdan dolayı kutlar, teşekkürlerimi sunarım.”