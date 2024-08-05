Başbakan Üstel’den “istikrar” vurgusu!

Başbakan Ünal Üstel resmi başvurusunun ardından basına açıklamalarda bulundu. Üstel açıklamasında istikrar vurgusu yaparak kurultay sonrası hükümetin devamına dikkat çekti.

HABER KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, resmi genel başkan adaylığı başvurusunun ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, UBP’nin tarihsel önemine ve hükümetin başarılarına odaklandı.

“Ulusal Birlik Partisi, ülkenin en büyük partisidir ve tarihi süreçte varoluş mücadelesinin sönmez meşalesidir.”

Ünal Üstel, UBP’nin Kıbrıs Türk Halkının özünü ve ruhunu temsil eden bir parti olduğunu belirtti ve partinin ülkenin en büyük partisinin yanı sıra tarihi süreçte varoluş mücadelesinin sönmez meşalesi olduğunu vurguladı. Parti içindeki 20 bine yakın aktif üye ve çeşitli kolların, UBP’nin gücünü ve etkililiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

“Kurultayımız, sadece bir başkanlık seçimi değil; iktidarın ve istikrarın devamı için kritik bir süreçtir.”

Üstel, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek kurultayın önemine değindi ve kurultayın sadece bir başkanlık seçimi değil, iktidarın ve istikrarın devamı için kritik bir süreç olduğunu söyledi. Üyelere, özgür iradeleriyle güçlü bir destek vermeleri çağrısında bulunarak, ülkenin demokrasi şöleni yaşayacağını umduğunu belirtti.

“Belediyeler Reformunu, Yeni Ercan Havalimanı’nı, Lefke-Güzelyurt ve Girne-Alsancak çevre yolu projelerini tamamladık.”

Başbakan Üstel, başbakanlık görevinde oldukları süre zarfında gerçekleştirilen projeleri sıraladı. “Belediyeler Reformunu, Yeni Ercan Havalimanı’nı, Lefke-Güzelyurt ve Girne-Alsancak çevre yolu projelerini tamamladık. Ayrıca, Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin projelerini yeniden başlattık ve engelliler için istihdam sağladık” dedi. Ayrıca, sosyal konut projeleri ve maaş iyileştirmeleri gibi birçok başarıyı da dile getirdi.

“Ekonomik iyileştirmeler kapsamında asgari ücreti Avrupa’nın en yükseklerinden biri haline getirdik.”

Ekonomik iyileştirmeler kapsamında asgari ücreti Avrupa’nın en yükseklerinden biri haline getirdiklerini ve iş dünyasına, sanayicilere, tarımcılara yönelik tarihte görülmemiş teşvikler sağladıklarını belirtti. Kadın girişimcilere destekler verdiklerini, gençlere ev desteği sağladıklarını ve sosyal projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirdik ve açık iletişimle gerçekleştiremeyeceğimiz konuları net bir şekilde ele aldık.”

Türkiye ile ilişkilerde uyumlu bir dönem yaşadıklarını vurgulayan Üstel, “İmzaladığımız iktisadi ve mali iş birliği protokolleri ile kaynaklarda yeni rekorlara imza attık. Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirdik ve açık iletişimle gerçekleştiremeyeceğimiz konuları net bir şekilde ele aldık” dedi.

“Muhalefet, UBP içini karıştırma ve hükümetimizi aşağılamaya çalışıyor.”

Üstel, muhalefetin UBP’yi karıştırmaya yönelik saldırılarına karşı partinin birliğini koruyacaklarını belirtti. “Muhalefet, UBP içini karıştırma ve hükümetimizi aşağılamaya çalışıyor. Ancak, bu saldırılara karşı biriz ve tek yürek olarak sandıkta gereken cevabı vereceğiz” dedi.

“Yarım kalan projeleri tamamlamak, yeni projeleri başlatmak, çevre yollarını tamamlamak, enerji sorunlarına köklü çözümler bulmak ve refah seviyesini artırmak gibi hedeflerimiz var.”

Gelecekteki hedeflerine de değinen Ünal Üstel, “Yarım kalan projeleri tamamlamak, yeni projeleri başlatmak, çevre yollarını tamamlamak, enerji sorunlarına köklü çözümler bulmak ve refah seviyesini artırmak gibi hedeflerimiz var” şeklinde konuştu. Türkiye ile uyumlu ilişkileri sürdürecek ve iki devletli çözüm vizyonunu destekleyeceklerini belirtti.

“Bu kurultayda, UBP ve ülkemiz için zafer kazanacağız.”

Ünal Üstel, kurultay sürecinde üyelerinin desteklerini beklediklerini ve istikrarlı bir hükümet için güçlü bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti. “Bu kurultayda, UBP ve ülkemiz için zafer kazanacağız. İktidarda ve istikrarla devam diyoruz” dedi.