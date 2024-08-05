Başbakan Üstel'e kabine ve belediye başkanlarından destek

Başbakan Ünal Üstel, bugün resmen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. Başbakan Üstel'in bu önemli kararına, kabine üyeleri ve UBP'li belediye başkanları büyük destek verirken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun törene katılmaması dikkat çekti.

Başbakan Üstel, basın açıklamasını yaparken yanında yer alan isimler arasında UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy Karpaz Belediye Başaknı Hamit Bakırcı, gibi önemli isimler yer aldı.

Başbakan Üstel, adaylık açıklamasında partinin birlik ve beraberlik içinde yeni hedeflere yürüyeceğini vurguladı. Üstel, “UBP, ülkemizin kalkınması ve refahı için çalışmaya devam edecektir. Genel Başkanlık görevine talip olarak, bu yolda en büyük desteği siz değerli partililerimizden alacağıma inanıyorum,” dedi.

Bu süreçte, Başbakan Üstel'in kabine üyeleri ve belediye başkanlarından aldığı destek, parti içindeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Parti içinde genel başkanlık yarışı hızlanırken, Başbakan Üstel'in adaylığı ve aldığı destek, UBP'nin gelecekteki yönelimi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.