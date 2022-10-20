Başbakan Üstel'in eşi Zerrin Üstel Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nu ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunu ziyaret etti.

Zerrin Üstel'i komisyona gelişinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoglu karşıladı.

Daha sonra basına açıklamalarda bulunan Zerrin Üstel, burada olmaktan çok mutlu olduğunu kaydederek yapılan çalışmalarla çok önemli başarılara imza atıldığını söyledi.

Sevgi ve anlayışla her şeyin mümkün olduğunu ifade eden Zerrin Üstel, “Bundan sonra da bizim de katkılarımızla daha da güzel projelere imza atılacaktır” dedi.

Üstel, her konuda komisyonun yanında olduklarını belirterek, her ihtiyaç anında desteğe hazır olduklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da, Zerrin Üstel’in bu ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek teşekkür etti.

Desteklerinin komisyon için çok önemli olduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Birer anne olarak bizler komisyonda yapılan çalısmalara daha da önem göstereceğiz” dedi

Konuşmaların ardından Başbakanın eşi Zerrin Üstel’e komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verildi, eğitimlerden kesitler sunuldu.

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20/10/2022 13:58