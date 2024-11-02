Başbakan Üstel'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve YDÜ Hastanesi Başkehimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ortak basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Ünal Üstel’in safra kesesi ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

Ameliyatı yapan ekibin başı olan Genel Cerrah Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, bu sabahki kontrolünde şikayetlerinin gerilemediği, aksine ilerlediği görülen Başbakan Üstel’in ameliyatının lapaskopik yöntemle yapıldığını ve bir saat sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Başbakan Üstel’in ameliyatının başarılı geçtiğini ve kendileri için bunun önemli olduğunu ifade ederek iyileşme sürecini takip edeceklerini belirtti.

Dinçyürek, “Umarım ameliyat sonrası iyileşme süreci de sorunsuz devam edecek ve en erken kendisini zamanda aramızda göreceğiz” dedi.

YDÜ Hastanesi’ndeki basın toplantısında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar ve diğer yetkililer de hazır bulundu.