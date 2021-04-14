Başbakan ve Ulaştırma Bakanı Çayırova-İskele çift şerit yol yapımını inceledi

Başbakan Ersan Saner ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Çayırova-İskele çift şerit yol yapımı çalışmalarını yerinde inceledi. Canaltay, yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini, Karpaz'ın hak ettiği yola kavuşacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner de, hükümete geldikten sonra Anavatan Türkiye ile imzalanan protokoller gereği yol yapım çalışmalarına hız verildiğini ifade ederek, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.

16 kilometrelik yolun ilk etapta 9 kilometrelik bölümünün tek şerit olarak hizmete açılacağını ardından da tamamlanarak diğer şeridin hizmete gireceğini belirten Saner, 2021 yılı içinde daha önce temelleri atılan diğer yollarda da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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14/04/2021 13:45