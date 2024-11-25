Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi komitede onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 1 milyar 936 milyon 92 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısında, bütçenin oylanması öncesi Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bütçe görüşmelerinden işi dolayısıyla ayrılırken, bütçede milletvekillerinin sorularını Müsteşar Serhan Aktunç yanıtladı.

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Bakanlık bütçesini madde madde değerlendirerek, bazı kalemlere yönelik sorular sordu.

Komite daha sonra Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini görüşmeye başladı.