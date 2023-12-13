Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda Başbakanlık bütçesinin onaylanmasının ardından Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.

Bakanlık bütçesi üzerine muhalefet milletvekillerinin konuşmalarının ardından Bakan Fikri Ataoğlu da konuştu.