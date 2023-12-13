Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

ads ads ads ads
13/12/2023

ads
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi


Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda Başbakanlık bütçesinin onaylanmasının ardından Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.

Bakanlık bütçesi üzerine muhalefet milletvekillerinin konuşmalarının ardından Bakan Fikri Ataoğlu da konuştu.

13/12/2023 12:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.