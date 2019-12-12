Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bütçe mesaisi bugünün ilk saatlerine kadar devam etti. Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

Bütçenin görüşmeleri sırasında eleştirileri yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bütçeleri bağlamında ve Kıbrıs soruna dair bazı tespitlerde bulunmak istediğini belirterek, bir olgu olarak bugün neredeyiz sorusunu, 1968’den bu yana devam eden müzakerelerin neden başarısızlıkla sonuçlandığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Özersay, dünyada çeşitli ülkelerin farklı farklı federasyon modelleriyle yönetildiğine dikkat çekerek, birbirimizi kategorize ederek bir yere varılamadığını, federal ortaklığa inanarak ve yıllarca müzakere etmiş bir müzakereci olarak federasyonun kötü bir modeli olmadığını, kurulması ve yaşatılması bakımından Kıbrıs’ta şartlarının bulunmadığına inandığını söyledi.

Özersay, Kıbrıs’ta acı bir federasyon tecrübesi bulunduğuna işaret ederek, tarafların çözüme olan ihtiyacı bağlamında taraflar arasında bir uçurumun söz konusu olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, işbirliğine dayalı bir ortaklıkla başlanması halinde belirli bir süre sonunda güven tesis edilir ve yönetim ve zenginliği paylaşmaya hazır olursa o zaman nasıl bir ortaklığın olacağının konuşulabileceğini kaydetti.

Bakan Özersay’ın konuşmasının ardından Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

(BRT)

12/12/2019 10:53