Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, “50’nci Yıl Sergisi” hazırlıklarını inceledi

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16/07/2024

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Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, “50’nci Yıl Sergisi” hazırlıklarını inceledi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında açılacak “50’nci Yıl Sergisi" hazırlıklarını inceledi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümünün önemini vurgulamak, adaya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla hazırlanan sergi 19 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te Kıbrıs Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde açılacak.

“50’nci Yıl Sergisi",  T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğinde açılacak.  

20 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergide, T.C. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri müzelerden ve Kıbrıs’taki müzelerden seçilen objeler ile MSB Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar yer alacak.

Sergilenecek objeler arasında, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in, Binbaşı Nihat İlhan’ın katledilen eşi ve çocuklarının, kahraman Türk Askerleri ile Kıbrıs Türk Mücahitlerinin eşyaları da bulunuyor.

16/07/2024 16:51
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TAGS: Ataoğlu, 50’nci Yıl Sergisi
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