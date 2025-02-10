Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Asil Nadir’in vefatı nedeniyle mesaj yayınladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, iş insanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

“KKTC’nin değerli iş insanı, vizyoner liderlerinden Asil Nadir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisi, sadece iş dünyasında değil, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine sağladığı katkılarla da hafızalarda yer edinmiş önemli bir isimdi. Merhum Asil Nadir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Onun mirası ve ülkemize kattıkları her zaman saygıyla